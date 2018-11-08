Составлен план начала ядерной войны между Россией и США

Эксперты составили прогноз о том, как может выглядеть начало ядерной войны между Россией и США. Обмен ударами состоится только после периода подготовки.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в издании "Военно-промышленный курьер" составил своеобразный план начала ядерной войны между Россией и США. Эксперт назвал несколько признаков, по которым можно будет спрогнозировать развитие ситуации по самому неблагоприятному для мира сценарию.

"Непосредственным признаком того, что агрессор готов к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Проявятся и другие признаки подготовки к войне, в частности развертывание войск у наших границ под видом учений, создание ударных группировок ВМС в районах, откуда возможно нанести удары по территории России", – цитирует телеканал "Царьград" специалиста.

Сперва, по словам Константина Сивкова, боевые действия будут вестись неядерным оружием. Это может продлиться несколько месяцев. Это будет отвлекающим маневром, однако даст России время на нанесение упреждающего удара обычным оружием. В частности, можно будет успеть уничтожить нацеленные на страну баллистические и крылатые ракеты.

"Для этого подойдут гиперзвуковые ракеты (баллистические или аэробаллистические), а также КР типа "Калибр" и Х-101 с обычными боевыми частями. Такой удар во время ведения боевых действий неядерным оружием не означает перехода к применению ядерного оружия и вместе с тем позволит значительно ослабить или даже предотвратить обезоруживающий и обезглавливающий удар ракет с минимальным подлетным временем", – цитирует НСН Константина Сивкова.