С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошло почти девять месяцев. С тех пор от бывшего сотрудника ГРУ нет ни одной весточки. В отличие от дочери, обращение которой британцы опубликовали в конце мая, отец собственной персоной появляться не спешит. Люди теряются в догадках: куда делся бывший разведчик? Некоторые пользователи Сети строят зловещие предположения о том, что Скрипаля уже нет в живых.



Неладное проницательные пользователи заподозрили давно. Если Скрипаль жив и идет на поправку, почему бы не показать его по телевидению, не записать ролик или не сделать одну-две фотографии? Что-то здесь не так, пишут комментаторы в социальных сетях.

"Я на истину не претендую, но думается, что британцы Скрипаля-отца все-таки добили. Живым свидетелем он им не нужен", – полагает пользователь Twitter Константин Симонов. Смерть бывшего сотрудника ГРУ была ужасной, считает он. "Ликвидировать могли полонием-201 (как Литвиненко), а может, просто накинули удавку на шею (Березовский). Жуть", – утверждает блогер.

В самом плохом сценарии не особенно сомневаются даже родственники Сергея. "Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых", – цитировали "Известия" племянницу бывшего сотрудника ГРУ Викторию Скрипаль.

Я на истину не претендую. Но думается, что британцы Скрипаля-отца все-таки добили. Живым свидетелем он им не нужен. Ликвидировать могли полонием-210 (как Литвиненко), а может просто накинули удавку на шею (Березовский). Жуть, что творится. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 9 ноября 2018 г.

Женщина резонно заметила, что, когда созванивалась с Юлией, у той была возможность передать трубку отцу. "Но ни одного слова мы от него так и не услышали. Боюсь, что уже никогда не услышим", – с горечью добавляет Скрипаль.

Если это так, заявления дочери бывшего сотрудника ГРУ о его судьбе окажутся беззастенчивой ложью. Юлия утверждала, что отец жив и здоров. Возможно, Скрипаль и шел на поправку, но в какой-то момент запутавшаяся в своих играх британская политическая верхушка решила, что живым он принесет гораздо больше вреда, чем пользы.

Мало ли что можно ожидать от человека, который, хоть и живет в Британии и сотрудничал ранее с разведками западных стран, поддерживает присоединение Крыма, одобряет российскую политику в отношении Украины и даже, страшно сказать, смотрит Первый канал. Именно таким предстает Скрипаль в материале влиятельной газеты The Guardian. Интервью с бывшим сотрудником ГРУ корреспондент издания сделал за год до событий в Солсбери.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Британские власти предположили, что это была нервно-паралитическая субстанция "Новичок" и заявили о причастности России к произошедшему. Москва обвинения в свой адрес отвергает.