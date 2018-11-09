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Общество

Володин пообещал дополнительную поддержку инвалидам

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Общественные организации инвалидов получат дополнительно 200 миллионов рублей в будущем году. Соответствующая поправка к бюджету уже внесена в Госдуму.
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О дополнительной помощи сообщил один из авторов поправки, спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об увеличении объема тех средств, которые государство выделяет обществам людей с ограниченными возможностями.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Всего на эти цели государство планировало направить 1,5 миллиарда рублей, но ко второму чтению бюджета предложено добавить к этой сумме еще 200 миллионов. "Это будет реальная поддержка организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями", – сказал Володин.

Сегодня, 9 ноября, думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении важную поправку. Ранее об этом шла речь на совещании фракции "Единая Россия" с участием вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, которое прошло в преддверии рассмотрения бюджета в первом чтении.

Напомним, что 24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. Впервые за многие годы он будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллиона рублей, расходы составят 18,037 триллиона.

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы считает его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.

Перед рассмотрением документа в первом чтении бюджет широко обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно учтут при подготовке ко второму чтению, которое намечено на 14 ноября.

Автор: Александр Комаров9 ноября 2018, 18:40

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