Володин пообещал дополнительную поддержку инвалидам
О дополнительной помощи сообщил один из авторов поправки, спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об увеличении объема тех средств, которые государство выделяет обществам людей с ограниченными возможностями.
Всего на эти цели государство планировало направить 1,5 миллиарда рублей, но ко второму чтению бюджета предложено добавить к этой сумме еще 200 миллионов. "Это будет реальная поддержка организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями", – сказал Володин.
Сегодня, 9 ноября, думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении важную поправку. Ранее об этом шла речь на совещании фракции "Единая Россия" с участием вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, которое прошло в преддверии рассмотрения бюджета в первом чтении.
Напомним, что 24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. Впервые за многие годы он будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллиона рублей, расходы составят 18,037 триллиона.
Спикер Госдумы считает его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.
Перед рассмотрением документа в первом чтении бюджет широко обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно учтут при подготовке ко второму чтению, которое намечено на 14 ноября.
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