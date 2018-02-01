Поклонской устроили травлю из-за "барской" шубы

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела прием граждан в крымском городе Белогорске. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", прикрепив фото с мероприятия.

На снимке политик – за столом в темной шубе с объемным воротником. Перед ней сидят два местных жителя без верхней одежды.

Пользователи соцсети обратили внимание на внешний вид Поклонской. "Наталья Владимировна, почему на фото Вы в шубе?" – поинтересовались подписчики у бывшего прокурора Крыма.

"Бедняжка! Не раздеваясь, в шубе людей принимает. Не вспотела?", "А шубка-то барская", "Не натоплено, что ли? Как говорят про избы. Что-то Наталья в шубе ведет прием", "Вот действительно, шубку-то можно было и снять", – раскритиковали россияне депутата. Часть комментариев под снимком была позже удалена.

Однако нашлись и те, кто не увидел в наряде Натальи Поклонской ничего предосудительного. Они посчитали ее образ женственным.

"В шубах ходит пол-Москвы. Ей телогрейку надо было надеть?", "Пусть в шубе ходит, я за! Она и так выглядит как девочка. В шубе солиднее – хоть на депутата похожа. Ей бы белую шубу, шапку боярыни и шаль русскую. Вообще бы глаз не оторвать было", "Главное, всем известно, что под шубой – генеральские погоны. Важен результат", – поддержали политика фолловеры.