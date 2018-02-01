Укравший женские трусы кот довел пару до развода

Жительница Новой Зеландии задумалась о расставании с возлюбленным, после того как обнаружила в доме чужое женское белье. Как выяснилось, провокацию устроил кот, ворующий одежду у соседей.

Чужие трусы на ложе любви – довольно веский аргумент для разрыва отношений. Так решила возлюбленная Эда Уильямса, обнаружив в постели незнакомый предмет женского туалета. Когда на заднем крыльце дома нашелся еще и бюстгальтер, разразился скандал.

Мужчина фетишистом не был и никак не мог объяснить девушке появление в доме женского белья. Ситуация прояснилась, когда Эд застукал своего кота Мо бежавшим от соседского дома с футболкой в зубах.

"И только спустя две недели, когда мы увидели, как наш кот переходит дорогу с футболкой в зубах, мы осознали, что все дело было в нем", – рассказал хозяин хвостатого бандита. По словам Уильямса, он не знал о преступных наклонностях питомца: обычно тот выходил на дело по ночам.

Оказалось, что промысел у кота налажен отлично: за неделю Мо ворует 30-40 вещей. В числе трофеев одаренного криминальными талантами кота – женское и мужское белье, футболки и носки. Эду приходится регулярно возвращать награбленное соседям, но те уже привыкли и не обижаются, пишет New Zealand Herald Focus.

Похожая история произошла пару лет назад в Австралии. Преступником оказалась рыжая бестия по кличке Ниндзя. Хозяйке пришлось завести специальную страницу в Facebook, чтобы соседи могли опознать украденные у них трусы с носками.