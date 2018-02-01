В центре Москвы при раскопках нашли уникальную пуговицу

В центре столицы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским крестом. Уникальная находка была сделана в ходе строительных работ на улице Остоженка, сообщает сетевое издание m24.ru.

Пуговицу украшает восьмиконечный крест, который является символом Мальтийского ордена – одного из самых известных рыцарских орденов в мире. Как пояснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, изделие было создано во времена правления Павла I или Александра I. Такие пуговицы нашивали на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка, передает RT.