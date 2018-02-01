Игривый лисенок из России покорил мир
Коротким роликом с милым животным заинтересовался развлекательный ресурс 9gag. На видео фенек играет в компании пушистого кота. Его хозяйка обращается к нему по прозвищу и отмечает, что у него красные уши. Лисенок умилил пользователей соцсети из разных стран. В многочисленных комментариях под видео они признались ему в любви.
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