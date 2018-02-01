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Общество

Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет

Никита Белых. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Суд приговорил экс-губернатора Кировской области к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,5 миллиона рублей. Никита Белых осужден за взятку, которую получил от бизнесмена за содействие на региональном уровне.
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Судья начала читать приговор в полдень 1 февраля. Он начинался с того, что суд признал экс-губернатора виновным. 200 страниц текста, зачитанные далее, содержали доказательную базу вины экс-губернатора. В зале все это время присутствовала жена, некоторое время она стойко держалась, но в итоге не выдержала и расплакалась.

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Никита Белых стремительно слепнет за решеткой

Защита Белых будет обжаловать приговор, передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости. "Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, будем бороться", – заявил адвокат Андрей Грохотов.

Сам Никита Белых выглядел не вполне здоровым, неподалеку от клетки, в которой он находился, постоянно дежурил врач. Заседание прерывалось несколько раз, видимо, для того, чтобы подследственный мог принять лекарства, пишет РИА Новости. В начале января Никиту Белых госпитализировали в больницу следственного изолятора в связи с резким ухудшением здоровья.

В июне 2016 года в одном из московских ресторанов губернатор Кировской области получил 400 тысяч евро от бизнесмена, контролирующего крупные предприятия региона. Сотрудники спецслужб взяли Никиту Белых с поличным.

В СИЗО лишенный президентом чина губернатора Никита Белых не терял времени даром – в середине ноября 2017 года он женился, а спустя две недели обвенчался со своей возлюбленной. Избранницей бывшего руководителя Кировской области стала 30-летняя поэтесса Екатерина Рейферт.

Известно, что она окончила философский факультет МГУ, а на досуге любит "тишину, стрельбу и хорошие книги". Судя по всему, девушке нравится декламировать стихи на камеру. В одном из роликов Рейферт в весьма эротичном наряде читает "Нет ни в ком твоих нот".

Адвокат экс-губернатора сообщил, что это было первым венчанием на территории следственного изолятора "Лефортово". По словам юриста, волновались и сотрудники тюрьмы, и, естественно, сами венчающиеся.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2018, 21:33

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