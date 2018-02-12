Россиянам продают легинсы с лицами жертв крушения Ан-148

Группы в социальной сети "ВКонтакте" предлагали пользователям купить товары с символикой трагедии с пассажирским лайнером "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Желающим продавали одежду с изображениями лиц погибших на борту 11 февраля.

Крайне циничным образом решили заработать особенно сообразительные "предприниматели". "По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1200 рублей", – сообщалось в паблике "Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148".

Группа под названием "Хайповый шмот" предлагала людям легинсы с лицом разбившейся стюардессы, передает Ura.ru. На момент публикации заметки оба паблика были заблокированы, сообщает НСН.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера.

Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии крушения Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Спасательная операция на месте авиакатастрофы завершена. Работы перешли в поисковую стадию.