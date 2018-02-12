Боевикам отомстили за гибель российского летчика в Сирии

Известно, что российский боевой самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Эксперты, в частности, полагают, что в руки боевиков ПЗРК могли попасть из стран НАТО. Посредниками могли выступать в том числе некие посредники с Украины или лояльные Западу бандформирования, орудующие в Сирии и соседнем Ираке.



Правительственные войска совместно с вагнеровцами регулярно проводят спецоперации против разрозненных группировок террористов. Последний рейд в Идлибе был осуществлен против боевиков запрещенного в России движения "Хайат Тахрир аш-Шам". Его уже окрестили своеобразной местью за погибшего Романа Филипова.

По последним данным, антитеррористические спецоперации армия Асада и "Группа Вагнера" продолжают в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Только за минувшие сутки, по сообщениям СМИ, были обнаружены склады с боеприпасами и оружием, на котором стояла западная маркировка. Именно его, как считается, и использовали террористы.

Напомним, российский истребитель Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилоту Роману Филипову удалось катапультироваться, но на земле он попал в окружение боевиков. В такой ситуации он принял решение подорвать себя и окружавших его головорезов гранатой. Ответственность за гибель российского летчика взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Хайат Тахрир аш-Шам".