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Общество

Крики Саакашвили при задержании в ресторане

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Михаила Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева и, по некоторым данным, выслали в Польшу. По свидетельству очевидцев, скандальный политик так кричал, что распугал посетителей заведения.
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Все, кто пришел сегодня, 12 февраля, в популярный грузинский ресторан "Сулугуни", пережили несколько неприятных минут. Днем туда ворвались люди в камуфляже и выволокли на улицу обедавшего в заведении Михаила Саакашвили.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Экс-президент Грузии кричал очень громко, говорят посетители и сотрудники заведения. "Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улицу. Было много криков", – рассказала журналистам издания "Страна.ua" администратор ресторана.

По ее словам, лидер "Движения новых сил" попытался сбежать через кухню, но у него не вышло. Другая сотрудница ресторана сообщила, что задержание произошло очень быстро.

"Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан. Саакашвили заломали и вывели через черный ход. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", – рассказала официантка.

По некоторым данным, Михаила Саакашвили задержали бойцы пограничной службы и якобы его отправили в Польшу, то есть в страну, откуда он незаконно прибыл в сентябре 2017 года. В Киеве политика уже один раз задерживали, он даже провел двое суток в камере предварительного заключения.

Напомним, что еще в 2017 году суд во Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. Помимо этого, украинские власти возбудили еще одно дело против бывшего главы Одесской области, обвинив в попытке захвата власти.

Автор: Александр Комаров12 февраля 2018, 19:38

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