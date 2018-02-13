Разработан эффективный тест на измену
Специалисты опробовали простой тест на молодоженах. Он оказался стопроцентно действенным. Ученые набрали 300 добровольцев и наблюдали за ними в течение 3,5 года.
За этот период часть влюбленных развелись, часть оказались на грани этого. Наблюдения и серия тестов позволили психологам установить общий знаменатель для большинства распавшихся семей, сообщает "Утро.ru".
Респонденты, долго смотревшие на фотографии привлекательных мужчин и женщин, которые им показывали ученые, разрывали отношения чаще остальных, передает телеканал "360". Специалисты пояснили, что такое поведение является следствием биологических различий в работе мозга.
Люди не всегда понимают, что они делают и зачем, поэтому чувства, заставляющие их обращать внимание на кого-то, кроме своего партнера, возникают спонтанно. Справедливым оказалось и обратное утверждение. Чем меньше времени влюбленные тратили на разглядывание лиц противоположного пола, тем крепче был их брак.
Ранее американские и шведские ученые провели исследование, которое показало, что дети разведенных родителей будут несчастными в браке. По словам специалистов, дело тут в генетике.
Исследователи рекомендовали терапевтам, работающим с проблемными парами, ориентироваться на черты личности, которые "генетически провоцируют развод". По мнению ученых, к таким свойствам характера относятся вспыльчивость и неспособность контролировать эмоции.
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