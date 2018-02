Миру предрекли скорую глобальную катастрофу

Группа ученых из ряда университетов и научных центров США сделала неутешительный прогноз для нашей планеты. Исследователи обнаружили, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.

Прежде всего наведения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона. Причиной эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.



Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005 до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.

Климатические модели, прогнозирующие, что подъем уровня моря будет постоянной величиной, предсказывают рост на 30 сантиметров за то же время. В новой научной работе специалисты оценили такие факторы, как расширение объема океана из-за нагревания, количество тающего льда и влияние вулканов, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.





Ученые считают полученные данные первым шагом на пути к исследованию полной картины. По их словам, для более основательных результатов придется провести дополнительные спутниковые наблюдения.

Геоинженерное решение проблемы таяния ледников предложили специалисты из Принстонского и Колумбийского университетов (США). Они считают возможным вариантом окружить ледники подводной стеной, которая заблокирует доступ теплой воде и снизит скорость таяния льда.

Dni.Ru писали, что Национальному аэрокосмическому агентству (NASA) США известна точная дата гибели человечества. Новость появилась на сайте ведомства, однако ее быстро удалили. Сообщение о фатальном столкновении Земли с астероидом обнаружили на сайте NASA журналисты. В нем приводились вычисления ученых, из которых следовало, что человечеству осталось жить всего 13 месяцев.

Причиной гибели планеты, по данным агентства, станет столкновение Земли с астероидом-убийцей. И ждать осталось недолго: Судный день придет 1 февраля 2019 года. Указывалось даже точное время – 11:47. Удар будет равен по мощности взрыву 30 миллионов ядерных бомб, говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские ученые сообщили о том, что период общепланетарного потепления сменится постепенным глобальным похолоданием. Произойдет это примерно после 2022 года, – считает заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин. В настоящее время наша планета подбирается к пику глобального потепления.