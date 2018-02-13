Данные черных ящиков Ан-148 спрятали от россиян

Специалисты расшифровали первые данные черных ящиков разбившегося под Москвой Ан-148. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал их на своем сайте, но через некоторое время отчет о проделанной работе был удален.

Telegram-канал 112 утверждает: в первых выводах МАКа говорится, что авария могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на приборах самолета.



Лайнер двигался медленнее, чем предполагали пилоты, а его внешние датчики и агрегаты при этом еще и покрылись льдом. МАК отмечает, что показатели черного ящика, фиксирующего параметры полета, говорят о том, что обогрев необходимых для взлета в тяжелых погодных условиях приборов был выключен. Именно поэтому датчик скорости работал неправильно.

Особая ситуация начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 470 километров в час. Еще через 25 секунд расхождения показателей скорости на табло первого и второго пилотов достигли критической отметки и прозвучала голосовая команда "Сравни".

Примерно через 50 секунд на высоте около 2000 метров команда повторилась, при этом показатели скорости у пилотов разошлись еще больше. После второго сообщения экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

Так как пилоты получали неправильные данные о скорости, они, по всей видимости, перевели самолет в интенсивное снижение, из-за чего и произошло столкновение с землей. Машина вошла в заснеженное поле в Раменском районе Подмосковья со скоростью 800 километров в час.

Напомним, что 11 февраля в Подмосковье разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.