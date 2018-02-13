Россиянам напомнили о длинных выходных

Короткая рабочая неделя ожидает россиян. Выходные удлинились, так как День защитника Отечества приходится на пятницу.

Россияне на следующей неделе будут трудиться четыре дня вместо обычных пяти. Три выходных подряд – с 23 по 25 февраля – появились благодаря Дню защитника Отечества. Праздничный день, 23 февраля, выпадает на пятницу.

"В этом году 23 Февраля – День защитника Отечества - приходится на пятницу. Вместе с выходными – субботой, 24 февраля, и воскресеньем, 25 февраля, получается три выходных дня. Четверг, 22 февраля как предпраздничный рабочий день, будет короче на один час", – сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Он подчеркнул, что из-за праздничных дней у россиян не должны снижаться оклады, это предусмотрено законодательством. Меньше может стать лишь та часть зарплаты, которая связана, например, с объемом выполненной работы, если, к примеру, работник из-за праздников сделал несколько меньше, чем обычно.

А через полторы недели после 23 Февраля россияне снова будут отдыхать дольше обычного – четыре дня подряд. На этот раз – в честь Международного женского дня. 8 Марта в этом году выпадает на четверг. А пятница, 9 марта, прибавилась к выходным, так как на это число был перенесен постановлением правительства праздничный день 6 января.

"8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января этого года, который приходился на субботу, на пятницу, 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд", – приводит слова замглавы Роструда "Российская газета".

Таким образом, в марте у россиян образуются своеобразные "мини-каникулы" – они будут отдыхать 8, 9, 10 и 11 числа. А среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день сокращен на один час.