Госдума запретила контактную притравку в России

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 14 февраля, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете контактных притравочных станций в России. Итоговый текст документа был выработан в ходе совместной работы с членами Совфеда в рамках согласительной комиссии двух палат парламента.



Законопроект вводит запрет на физический контакт между охотничьей собакой и диким животным в случае, если это животное каким-либо образом сковано в своих движениях. Для обучения собаки необходимо устанавливать специальные ограждающие конструкции, к примеру, сетки. Порядок использования таких заграждений будет устанавливаться правительством. Все это позволит оградить диких животных от причинения им физического вреда.

По словам главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, депутатам удалось сохранить изначальную концепцию законопроекта. "Закон повторно направлен на утверждение Советом Федерации. С учетом того, что мы согласовали его с комиссией Совфеда, можно рассчитывать и на поддержку сенаторов. По-моему, нам их удалось убедить", – написал законодатель на своей странице в Instagram.





В свою очередь, председатель комитета нижней палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что совместная работа над нормативно-правовым актом привела к повышению его качества. Помимо прочего, подчеркнул депутат, парламентарии серьезно поработали над используемыми в документе формулировками. "Мы уточнили, что такое охотничьи собаки, вернее, собаки охотничьих пород – что это собаки, которые используются для охоты. Мы исключили неактуальный вопрос о тренировке ловчих птиц", – рассказал Николаев.

Вместе с тем интересы настоящих охотников законопроект не затрагивает, отметил парламентарий. Они имеют полное право участвовать в охоте с собаками, готовить их в охотничьих условиях.





Напомним, Госдума приняла законопроект о запрете контактных притравочных станций в конце декабря прошлого года. Однако спустя несколько дней Совет Федерации его отклонил. Свое решение сенаторы обосновали тем, что новые правила тренировки охотничьих собак, предусматривающие установку специального ограждения, якобы загубят охотничьи традиции в России.

Для устранения разногласий была создана согласительная комиссия из членов нижней и верхней палат парламента. Первое ее заседание состоялось 16 января, последнее – 8 февраля. Законодатели смогли выработать устраивающий обе стороны текст документа.





Помимо Николая Николаева и Владимира Бурматова, от Госдумы в комиссии были представлены вице-спикер Ольга Тимофеева, депутаты Олег Лебедев, Анатолий Грешневиков, Михаил Кузьмин, Ярослав Нилов и другие законодатели.

Парламентарии высоко оценили совместную работу над законопроектом. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, двухстороннее обсуждение нормативно-правовых актов выводит взаимодействие верхней и нижней палат парламента на новый уровень. "Качество только выиграет, и потом никто не мешает в рамках согласительных комиссий отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона", – отметил законодатель.

