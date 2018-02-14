Предсказавший расстрел Николая II астролог пророчит России "море крови"

Известный своими точными предсказаниями астролог и хиромант Луи Гамон пророчил, что Россия "омоется кровью", но после поднимется как самая мощная держава. Все это произойдет в "эру Водолея" – в которую, предположительно, человечество уже вступило.

Луи де Гамон (известный также под псевдонимом Чейро) предсказал, в частности, убийство Григория Распутина и расстрел семьи императора Николая II. Ясновидец был уверен: Россию ждут тяжелые времена. Он предупреждал, что страна "омоется кровью". Однако, пройдя испытания, она воспрянет в "эру Водолея" и станет самой мощной державой в мире.

По поводу точной даты наступления "эры Водолея" мнения экспертов-оккультистов расходятся. Однако большинство предполагает, что для России она началась в 2012 году.

"Графа" (титул он присвоил себе сам) де Гамона на самом деле звали Уильям Джон Вернер, родился он в Ирландии, в Дублине. Чейро приписывают множество чудес и предсказаний. Кроме пророчеств о судьбе Распутина и русского царя, он предсказал смерть британского монарха Эдуарда III за 11 лет до этого события, причем точно назвал день и час, пишет Ura.ru.

Скептики не раз пытались уличить Чейро в мошенничестве, но он с легкостью справлялся с "проверочными заданиями". Однажды его попросили предсказать судьбу человека по отпечатку руки. Это был след ладони преступника, приговоренного к смерти. Де Гамон заявил, что тот не будет казнен. Над ним посмеялись, однако вскоре суд заменил смертную казнь для этого человека 15 годами тюрьмы.

Самым известным предсказанием Чейро было пророчество о гибели "Титаника". Страшную судьбу, уготованную кораблю, он прочел по руке капитана судна. Бывалый моряк отмахнулся от ясновидца, заметив, что даже Богу не под силу потопить такую махину. Скоро самый большой в истории (к тому времени) океанский лайнер потонул от столкновения с айсбергом.