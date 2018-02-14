Педофилов в России ждет суровая кара

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание для педофилов. Согласно документу, за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет суды смогут назначать пожизненное заключение.

О нововведении сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Также она привела статистику Следственного комитета России, согласно которой зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей.

Так, если в 2016 году было возбуждено 5 835 уголовных дел по подобным преступлениям, то в прошлом – 7 011. Жертвами педофилов в 2017-м стали 4 245 несовершеннолетних, передает "Интерфакс". При этом 40% – дети до десяти лет.

Кроме того, предполагается отменить сроки давности по таким злодеяниям. Законопроект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления работником сферы образования, детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также человеком, который живет с ребенком и совершил в отношении него сексуальное насилие. Отдельную ответственность законопроект вводит за понуждение детей к действиям сексуального характера в интернете.

Документ уже поддержали ряд инстанций. Среди них – Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Следственный комитет, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Роскомнадзор, а также уполномоченный по правам ребенка и институт имени Сербского.

Отметим, бывает и так, что педофилы подвергаются самосуду. Как писали Dni.Ru, ранее двое россиян самостоятельно наказали своего собутыльника, узнав, что тот был судим за изнасилование 15-летней девочки, а теперь привлечен к ответственности за надругательство над 13-летним ребенком. Они избили и изнасиловали его. Теперь устроившим самосуд жителям Сарапула грозит до десяти лет тюрьмы.