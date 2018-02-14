Москвичей предупредили об аномалии века

Атмосферное давление в Москве 15 февраля достигнет рекордного в XXI веке уровня. Оно вырастет до 763,6 миллиметра ртутного столба.

По данным синоптиков, погодой в феврале начал управлять антициклон, и атмосферное давление в столице не превышало 757,6 миллиметра ртутного столба. К 15 февраля прогнозируется повышение до 763,6.

"Для этого дня это будет самое высокое давление в этом столетии", – сообщается на сайте "Метеоновости". Однако эти параметры все же окажутся ниже абсолютного максимума, который остается за 1984 годом и составляет 774,6 миллиметра ртутного столба.

До нынешнего года самое высокое давление 15 февраля было в 2003 году и составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, пишет сетевое издание m24.ru. "После 15 февраля антициклон станет сдавать позиции, и давление начнет медленно понижаться", – заключили метеорологи.

Ранее главврач медицинского центра Татьяна Романенко рассказала, что от перепадов давления может спасти здоровый образ жизни. Эксперт считает, что негативных последствий в такие дни можно избежать, если гулять на свежем воздухе и правильно питаться. Врач подчеркнула, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо иметь при себе прописанные препараты во время скачков атмосферного давления. По ее словам, такие капризы погоды плохо переносят те, у кого диагностирована вегетососудистая дистония.

Напомним, в начале февраля в столичном регионе выпало рекордное количество снега за столетнюю историю наблюдений. Высота сугробов в Москве превысила 40 сантиметров. В уборке улиц участвовали более 70 тысяч дворников и дорожных рабочих, а также почти 16 тысяч единиц снегоуборочной техники. Снегопад осложнил движение на автодорогах, в связи с этим власти обратились к автолюбителям с просьбой пересесть на общественный транспорт.