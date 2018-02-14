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Общество

Жириновский назвал долгие поцелуи в "грязный рот" противными

Владимир Жириновский. Фото: GLOBAL LOOK press/State Duma Press Service
Депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о своей неприязни к долгим поцелуям. Он посоветовал даже в День святого Валентина избегать такого контакта.
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По мнению парламентария, рот – самая грязная часть тела. В связи с этим Жириновский считает, что долгий поцелуй опасен для здоровья. 

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

"Сегодня День всех влюбленных, я уже боюсь предлагать целоваться… Это же противно — долгий поцелуй. В щечку чуть-чуть или вообще не надо", – приводит слова депутата ИА REGNUM. "Рот – самое грязное место человека, через ротовую полость поступает вся пища, она отравленная, гадкая, это тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться? За ручку даже здороваться не надо, платочком накрыть и все", – подробно объяснил свою точку зрения Владимир Жириновский.

Отметим, эксцентричный парламентарий не стыдится своих высказываний и выходок. Напомним, летом прошлого года лидер ЛДПР пожаловался, что впервые промок до нитки под дождем 4 июля. В связи с этим он предложил "закрыть Мосгидромет". Депутат заявил, что синоптиков необходимо уволить и разогнать, потому что они не справляются со своими обязанности по предупреждению граждан об изменении погоды.

Ранее Жириновский и вовсе предложил перенести резиденцию президента России из московского Кремля. Парламентарий отметил, что местом пребывания главы российского государства должно стать новое здание в другой части города, а Кремль должен полностью стать музеем, который свободно могли бы посещать туристы со всего мира.

Автор: Людмила Фоканова14 февраля 2018, 19:31
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