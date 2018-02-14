Жириновский назвал долгие поцелуи в "грязный рот" противными
По мнению парламентария, рот – самая грязная часть тела. В связи с этим Жириновский считает, что долгий поцелуй опасен для здоровья.
"Сегодня День всех влюбленных, я уже боюсь предлагать целоваться… Это же противно — долгий поцелуй. В щечку чуть-чуть или вообще не надо", – приводит слова депутата ИА REGNUM. "Рот – самое грязное место человека, через ротовую полость поступает вся пища, она отравленная, гадкая, это тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться? За ручку даже здороваться не надо, платочком накрыть и все", – подробно объяснил свою точку зрения Владимир Жириновский.
Отметим, эксцентричный парламентарий не стыдится своих высказываний и выходок. Напомним, летом прошлого года лидер ЛДПР пожаловался, что впервые промок до нитки под дождем 4 июля. В связи с этим он предложил "закрыть Мосгидромет". Депутат заявил, что синоптиков необходимо уволить и разогнать, потому что они не справляются со своими обязанности по предупреждению граждан об изменении погоды.
Жириновский выступил против «долгих поцелуев в грязный рот» https://t.co/6R181ZJI97 pic.twitter.com/1RTQBaX2S9— IZ.RU (@izvestia_ru) 14 февраля 2018 г.
Ранее Жириновский и вовсе предложил перенести резиденцию президента России из московского Кремля. Парламентарий отметил, что местом пребывания главы российского государства должно стать новое здание в другой части города, а Кремль должен полностью стать музеем, который свободно могли бы посещать туристы со всего мира.
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