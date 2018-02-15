Тупорылая акула бросилась на спортсмена

Австралийский воднолыжник решил записать тренировку, чтобы оценить технику и взглянуть на себя со стороны. На видео попал момент, когда спортсмена атаковала тупорылая акула.

Ролик, в котором тупорылая акула выпрыгнула прямо перед спортсменом, был снят на реке Брисбен в австралийском штате Квинсленд. Хищница появилась, когда мужчина на высокой скорости скользил по воде. Траектории их движения были настолько близкими, что казалось – столкновения не избежать.

К счастью, акула и спортсмен расстались, не задев друг друга. Воднолыжник даже не заметил угрозы, поскольку был сосредоточен на тренировке. Напомним, что тупорылые акулы считаются одними из самых агрессивных представителей своего вида.