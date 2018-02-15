Зеленые технологии: депутаты отказались от стекла и пластика

В борьбе за экологию депутаты Госдумы решили начать с себя. В здании на Охотном Ряду теперь не пользуются пластиковыми стаканчиками. Кроме того, там организован сбор отработанных батареек.

Инициатором внедрения зеленых технологий в здании Думы выступил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. У себя на странице в Instagram он написал, что депутаты отказались от стекла и пластика и выбрали бумагу еще прошлой осенью. Такие стаканчики не засоряют планету, они сделаны из быстроразлагающегося материала.

До этого нижняя палата парламента по предложению комитета по экологии ввела практику утилизации отработанных батареек, установив специальные боксы для их сбора. Еще раньше в Думе стали собирать и отправлять на переработку бумагу, вовлекая ее во вторичный оборот.

"На заседаниях комитета Госдумы по экологии пластика на столах не увидишь. Дело тут не в масштабах даже. Дело в том, что начинать всегда надо с себя", – написал Бурматов.

Публикация от Владимир Бурматов (@burmatoff) Фев 14, 2018 в 11:26 PST

Все комментаторы, отметившиеся на странице парламентария, положительно оценили нововведение. "Как здорово, это очень правильно, жаль, что об этом можно узнать только у Вас на странице, если бы пресса чаще освещала такое, люди знали бы об этом и брали бы пример", – написала Алиса Баглей. "Как же это правильно!!! Молодцы!!!" – похвалила депутатов Яна Gv.