Секс-тренера эскортницы Рыбки нашли среди ученых в "Сколково"
Имена Александра Кириллова, автора тренингов по соблазнению, и его подопечной, модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) прогремели на всю страну после скандала, когда на них подал в суд миллиардер Олег Дерипаска. Причина – публикация в соцсетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена. Говорилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги, и в число ее клиентов входят очень обеспеченные люди.
Алекс Лесли не только тренер по соблазнению олигархов, но и директор Центра интеллектуальных систем прогнозирования в "Сколково". На сайте фонда написано, что он публиковался в англоязычных научных журналах, читал доклады в Китае, США и Израиле. https://t.co/31QORzG7cL— Mikhail Golub (@golub) 15 февраля 2018 г.
"Тут Алекса Лесли (того самого секс-гуру, учителя Насти Рыбки) нашли на сайте "Сколково". Оказывается, его зовут Александр Кириллов, он ученый и занимается космосом. В активе Александра несколько крупных конференций и выставок, статьи в научных журналах и контакты с американскими NASA и Boeing. Вот он какой. Наш Илон Маск", – сообщает Telegram-канал Mash. К слову, информация о Кириллове до сих пор доступна на официальном сайте инновационного центра.
В профиле Александра Кириллова говорится, что он директор по науке, идеолог и инвестор Центра интеллектуальных систем прогнозирования. Также отмечается, что его поддерживают грантополучатели NASA и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США, а сам он имеет контакты с этими организациями.
Кроме того, там указано, что у него есть патенты в США, Китае и России, а также более десяти публикаций в англоязычной научной периодике. Согласно доступной информации, он участвовал и выступал с докладами на международных конгрессах в Гонконге, Венеции, Детройте, Милане и других городах. Примечательно, что "Сколково" поспешило удалить фото скандального секс-тренера со своего сайта, которое было доступно там до недавнего времени, передает "Ридус".
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