Неожиданный поворот в деле об убийстве Вороненкова

Убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве и лидера партии "Оплот" в Подмосковье связаны. Выяснилось, что у них один организатор.

Украинского политика Евгения Жилина убили в одном из ресторанов на Рублевке в сентябре 2016 года. Лидер партии "Оплот" был ярым критиком Евромайдана и в 2014 году был вынужден уехать с Украины из-за опасений за свою жизнь. Сначала он поддерживал сторонников независимости ДНР, затем перебрался в Москву.

Вечером 19 сентября 2016 года вместе со своим телохранителем Жилин приехал в ресторан "Ветерок", расположенный в поселке Горки-2. Но поужинать им так и не удалось: когда мужчины стали изучать меню, неизвестный в черном плаще подошел к ним сзади и открыл огонь из пистолета. Жилин сразу скончался от нескольких ранений, его охранник выжил.

По словам источника агентства "Росбалт", установлены личности всех трех исполнителей этого заказного преступления. Организатором же следователи считают некоего бизнесмена Юрия В. Сыщики выяснили, что он может быть причастен и к убийству Дениса Вороненкова.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, убийца умер в больнице от пулевых ранений. Им оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.

В начале сентября украинские следователи отчитались о фактическом раскрытии дела. В числе подозреваемых в организации убийства Вороненкова силовики называли первого мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина и некоего владельца крымского банка, имя которого не разглашалось. Не исключено, что это и есть бизнесмен Юрий В.