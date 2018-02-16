В России появятся кассационные и апелляционные суды

Законопроект о кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции прошел процедуру первого чтения в Госдуме. Это будут новые инстанции в российской судебной системе. Инициатива их создания принадлежит Верховному суду. Согласно законопроекту, в стране появятся девять кассационных и пять апелляционных инстанций.



Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Согласно одобренному документу, в стране будут созданы девять кассационных и пять апелляционных инстанций пределах соответствующих судебных округов. Каждый из них охватывает территории нескольких регионов.



Согласно инициативе, внесенной на рассмотрение депутатов Верховным судом, новая структура должна обеспечить независимость и самостоятельность создаваемых судов благодаря тому, что рассмотрение соответствующих жалоб будет проходить в не в том же регионе, где рассматривалось дело в первой инстанции. Это должно оптимизировать судебную нагрузку, говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, кассационные суды появятся в Калуге, Москве, Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные инстанции будут находиться в Воронеже и Иваново, Санкт-Петербурге, в Краснодаре и Сочи (единый суд), в Нижнем Новгороде и Томске.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что штатная численность судей новых кассационных судов составит 723 человека, а апелляционных – 181. Как рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, создаваемые инстанции будут работать по гражданским, административным, уголовным делам, а также делам военнослужащих.

Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отметил, что этот документ является абсолютно антикоррупционной мерой, "когда под одним судом, под одним председателям рассматривают дело, то могут возникнуть некие искушения". По словам депутата, законопроект может быть рассмотрен в третьем чтении в Госдуме осенью этого года, а вступить в действие – не ранее второй половины 2019 года.

Напомним, президент Владимир Путин 23 января заявил, что создание окружных апелляционных и кассационных судов позволит открыть новые возможности для обжалования судебных решений. Это позволит повысить их независимость, сказал глава государства.