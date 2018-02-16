"Останкино" лишили лицензии

Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). Учебное заведение было лишено аккредитации, и теперь руководству запрещено принимать новых студентов. Учащиеся будут переведены в другой вуз, сообщили в пресс-службе ведомства.
Такие же меры были приняты в отношении Подольского социально-спортивного института. Кроме того, Рособрнадзор запретил принимать студентов Смоленскому государственному институту искусств.
Звезда уезжает в Испанию
На Серпуховско-Тимирязевской линии подземки поезда встали намертво
Актриса вышла в свет в свободном черном наряде
Балерина обратилась к хейтерам