Москвичей предупредили о повторении снежного апокалипсиса

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в столице. "Ночью и утром 18 февраля по городу Москве ожидается местами сильный снег, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении. Напомним, ранее аномальный снегопад привел к серьезным транспортным проблемам в городе. Из-за сильного ветра падали деревья, снежные завалы мешали проезду транспорта.
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