РПЦ нашла лекарство от гомосексуализма

Гомосексуальная ориентация – не врожденное отклонение, ее формирует среда. Так что ее можно исправить. А позволять однополым парам усыновлять детей недопустимо, уверены в РПЦ.



Гомосексуальное поведение формируется под влиянием внешних социальных факторов. И пастырский опыт работы с лицами нетрадиционной ориентации показывает: воцерковление помогает им вернуться к нормальным отношениям.

"Во многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином", – заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Не поддерживают в РПЦ и распространенную сегодня в западных государствах тенденцию приравнивать однополое сожительство к браку и разрешать таким парам усыновлять детей. Митрополит Илларион убежден: если Россия пойдет по такому пути, это будет большой ошибкой. Своим мнением он поделился в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о приближающемся конце света и призвал представителей культуры остановить "сползание в бездну истории". По его словам, "грех демонстрируется самым притягательным способом – через кинематограф, через театр".

Патриарх подчеркнул, что речь идет о некоторых видах искусства, заявляющих о своей особой роли. По мнению предстоятеля, представители культуры повторяют ошибку предшественников, "доведших страну до гибели". Патриарх Кирилл призвал творческую интеллигенцию "не раскачивать лодку человеческих страстей".