РПЦ нашла лекарство от гомосексуализма
Гомосексуальное поведение формируется под влиянием внешних социальных факторов. И пастырский опыт работы с лицами нетрадиционной ориентации показывает: воцерковление помогает им вернуться к нормальным отношениям.
"Во многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином", – заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Не поддерживают в РПЦ и распространенную сегодня в западных государствах тенденцию приравнивать однополое сожительство к браку и разрешать таким парам усыновлять детей. Митрополит Илларион убежден: если Россия пойдет по такому пути, это будет большой ошибкой. Своим мнением он поделился в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Российские болельщики стали терпимее к футболистам-геям - https://t.co/Cr22xkhMek#геи #гомосексуализм #ЛГБТ #Россия #Футбол #Чемпионатмира2018https://t.co/DLmVQfb4Hq ... pic.twitter.com/tS7XY3afte— Subnews (@subnews_ru) 14 декабря 2017 г.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о приближающемся конце света и призвал представителей культуры остановить "сползание в бездну истории". По его словам, "грех демонстрируется самым притягательным способом – через кинематограф, через театр".
Патриарх подчеркнул, что речь идет о некоторых видах искусства, заявляющих о своей особой роли. По мнению предстоятеля, представители культуры повторяют ошибку предшественников, "доведших страну до гибели". Патриарх Кирилл призвал творческую интеллигенцию "не раскачивать лодку человеческих страстей".
Певец болезненно воспринимает все происходящее вокруг
Звездный мальчик был очень одинок
Чиновники признают, что не хотели видеть россиян в Пхенчхане
Телеведущий показал трогательное фото