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Общество

У Кирилла Серебренникова случилось новое несчастье

Кирилл Серебренников. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников потерял мать. Ирина Литвин скончалась в Ростове-на-Дону после продолжительной болезни.
прочитано 3530 раз

Ирина Литвин страдала от тяжелого недуга. Ее не стало в субботу, 17 февраля. Похороны должны состояться 19 числа.

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 Скандал с Серебренниковым

Сюжеты Скандал с Серебренниковым

Мать Кирилла Серебренникова всю жизнь проработала в школе учителем русского языка и литературы. Как рассказывают друзья семьи, сын был к ней очень привязан.

Кирилл Серебренников – известный российский режиссер театра и кино, родился в Ростове в 1969 году. Спектакли начал ставить еще в школе. С 1998 года занимается кинематографом.

Среди его работ – шесть художественных фильмов, один документальный и четыре сериала. В 2011-2014 годах был художественным руководителем проекта "Платформа" в Центре современного искусства "Винзавод", напоминает "Блокнот".

Домашний арест Серебренникова в прошлом году стал неожиданностью для его коллег и общественности. Дело о мошенничестве "Седьмой студии" было возбуждено в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае 2017-го в "Гоголь-центре".

Изначально в рамках дела суд отправил в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест – гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. В тот момент Серебренников еще числился свидетелем.

В конце августа во время съемок фильма о Викторе Цое в Санкт-Петербурге следователи задержали самого режиссера. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа".

Автор: Андрей Евлампиев19 февраля 2018, 12:03
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Похоть и кровь: что творил на сцене Серебренников

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