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Общество

Какая щедрость: Грудинин отправил в Донбасс тонны тухлятины

Фото: GLOBAL LOOK press/kprf.ru
Просроченные продукты в виде гуманитарной помощи отправили в Донбасс от имени кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. По дороге мешки с крупой прогрызли мыши.
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Из совхоза имени Ленина, предприятия Павла Грудинина, на юго-восток Украины отправили гуманитарную помощь – вещи и продукты питания. В трех грузовиках повезли несколько десятков коробок с одеждой, книгами, канцелярскими принадлежностями и продуктами. Все это предназначалось в первую очередь для детей Донецкой и Луганской народных республик.

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Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

В Сети появились ролики, на которых видно, что у части продуктов закончился срок годности, а некоторые упаковки как будто прогрызены мышами – у них нарушена целостность. Также в машинах были агитационные листовки кандидата в президенты Павла Грудинина, пишет URA.RU.

На Охотном Ряду эту историю назвали странной. "Добрые дела по принципу "на тебе, Боже, что нам негоже"? Грудинин послал на Донбасс гуманитарный конвой с продуктами, но почему-то с собственной агитацией и с просроченными в 2017 году датами. Да, и еще очень просил, чтобы не указывали, что от КПРФ, а именно от Грудинина", – сказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Как писали Dni.Ru, в начале февраля в Сети появилось видео, на котором запечатлена испанская вилла Павла Грудинина. Авторы расследования утверждали, что дом записан на сына кандидата в президенты от КПРФ.

Трехэтажный шикарный дом расположен на улице Pompeu Fabra в городе Салоу, в двух километрах от Барселоны. Популярный у российских миллиардеров курорт известен очень высокими ценами на недвижимость. Дом Грудининых, согласно документам, стоит 781 тысячу евро (около 54 миллионов рублей).

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. В них примут участие действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Сергей Бабурин ("Российский общенациональный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов (Партия роста).

19 февраля 2018, 14:16

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