Киев запретил поставки в Россию двигателей Ан-148
Двигатели Д-436 устанавливаются на лайнеры Ан-148, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе. Кроме того, их используют на самолетах-амфибиях Бе-200. "К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей", – заявил замминистра промышленности России Олег Бочаров.
Слова представителя министерства прокомментировал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что Киев давно прервал военно-техническое сотрудничество с Москвой, в том числе прекратил поставки двигателей. А крушение Ан-148 в Московской области стало информационном поводом, чтобы еще раз об этом напомнить.
"В Советском Союзе существовал принцип разделения труда. Самолеты марки Ан-148 конструировались в Киеве, собирались на территории России. Какие-то комплектующие делали в Армении, в Казахстане, в Прибалтике, а собирали в Саратове, в Ульяновске. Отказ от поставок нарушит кооперацию и приостановит создание этих самолетов", – сказал эксперт в интервью RT.
На месте падения самолёта Ан-148 поставили мемориальную плиту.https://t.co/Jtd9MeFzle#АН148 #крушение pic.twitter.com/kOFsKYl68i— Пятый канал Новости (@5tv) 19 февраля 2018 г.
По словам Литовкина, российская сторона не переживает по этому поводу. У России есть другие самолеты – например, Sukhoi SuperJet. И решение властей в Киеве не причинит серьезного урона Москве: главным пострадавшим будет Украина. Ведь кто еще готов покупать у Украины эти двигатели, если основной парк самолетов – российский? В авиаконцерне "Антонов" ранее заявили, что правительство Украины делает все возможное, чтобы осложнить работу предприятия.
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