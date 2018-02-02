Назван рассадник опасных бактерий в доме

Ученые из Аризонского университета (США) посоветовали чаще стирать кухонное полотенце. Оно может стать "родным домом" для кишечной палочки.

Специалисты изучили 82 полотенца разных семей из пяти крупных городов США и Канады. На 89% из них нашли колиморфные бактерии, причем на 25,6% – кишечную палочку. Последняя заводилась в полотенцах, которые долго не стирались.

По словам одного из авторов исследования Чарльза Герба, тех, кто не любит тщательно мыть руки и вытирает их кухонным полотенцем, ждут неприятные последствия. "Примерно через два дня, если вы вытрете лицо о полотенце, на вас будет больше кишечных палочек, чем если вы засунете голову в унитаз и нажмете на смыв", – цитирует ученого Time.

Ранее американские ученые установили, что офисные кружки буквально усыпаны опасными микробами. На поверхности 20% из них были обнаружены фекальные бактерии.



Помимо посуды, разносчиком бактерий является офисная техника – компьютер, клавиатура, мышка, телефон. Однако "лидерами" по-прежнему считаются бумажные деньги. Самые грязные – российские рубли, в частности 50-рублевки с рынков. Их активно используют при размене.