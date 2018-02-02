Грядет новая мировая катастрофа

Катастрофа, которая обрушится в скором времени на Землю, сделает непригодными для жизни многие ее районы. Причиной станет смена магнитных полюсов планеты.

Магнитное поле Земли за последние 200 лет сильно ослабло - напряженность упала на 15%. Это признак скорой геомагнитной инверсии (смены полюсов планеты), уверены ученые. Их выводы подтверждаются наблюдениями, которые ведутся с европейских спутников.

Север проигрывает битву югу, иронизируют физики. Хотя повода для шуток, в общем-то, нет. При смене полюсов на планету обрушатся разного рода катаклизмы. Многие районы станут непригодными для жизни.

Инверсия полюсов, полагают ученые, происходит в течение нескольких тысяч лет и приводит к кратковременному резкому ослаблению магнитного поля Земли. В итоге вредное для живых организмов космическое излучение достигает поверхности планеты. Некоторые специалисты уверены, что геомагнитная инверсия носит случайный, а не периодический характер.

Предупреждение геофизика Дэниела Бейкера из Колорадского университета о скором "магнитном перевороте" приведено в журнале Undark Magazine. По словам автора статьи, человечество за последние десятилетия заключило себя в "киберэлектрический кокон". А переворот полюсов спровоцирует массовые сбои в работе компьютерных систем по всему миру.

В первую очередь выйдут из строя спутниковые службы, на основе которых ведется отсчет времени в киберсистемах. Это приведет к полному коллапсу электростанций – и, как результат, всего электро– и компьютерного оборудования. Добро пожаловать в средневековье – тем, кто выживет.