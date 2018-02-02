Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками

В эфире украинского телеканала чуть не началась драка. Бывший депутат Верховной рады Украины Эдуард Леонов накинулся на журналиста с кулаками.

Руслан Коцаба оскорбил члена националистической партии "Свобода" своим высказыванием касательно карательной операции Киева на Донбассе. "Бог все рассудит, и война заберет наиболее агрессивных", – приводит слова журналиста телеканал 360. Это высказывание вывело из себя Леонова, который от такой наглости вскочил с места.

Он подошел к Коцабе, приглашая того выйти на кулачный бой. Увещевания ведущего передачи не помогли, и от драки телеканал спасло только то, что на журналисте была надета микрофонная петличка. Леонов решил не ломать дорогостоящее оборудование. Позднее Коцаба опубликовал в своем Facebook пост, посвященный этому конфликту. В нем журналист рассказал, что после эфира он спокойно поговорил с Леоновым и никакой драки не было.