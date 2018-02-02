"ЕР" примет участие в акции "Россия в моем сердце"

Представители "Единой России" примут участие в патриотических митингах, концертах и других акциях, которые пройдут по всей стране в субботу, 3 февраля. В Москве сторонники партии будут участвовать в митинге-концерте "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске у стен Кремля, а в северной столице – у Большого концертного зала "Октябрьский".



По словам заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Евгения Ревенко, митинг "Россия в моем сердце!" – это мероприятие, которое объединяет людей разных судеб и поколений. "Собравшись вместе, вне зависимости от взглядов и убеждений, мы должны показать, что не забываем о подвигах наших отцов и дедов, которые ценою собственной жизни спасли страну и все человечество", – отметил партиец.

Он напомнил, что 2 февраля 2018 года страна отмечает 75-летие окончания Сталинградской битвы – крупнейшего и самого кровопролитного сражения в истории человечества, которое стало началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. "Мы все хотим мира, а мир может строиться только на единстве", – подчеркнул Ревенко.

Единоросс добавил, что Россия должна показать свое единство в нынешних непростых условиях, когда против страны вводятся новые санкции, а наших спортсменов не пускают на олимпийские игры.

"Нас не сломать выдуманными и агрессивными полумерами, которые наши мировые "партнеры" пытаются против нас применять", – подчеркнул заместитель секретаря Генсовета "Единой России".

При этом он отметил, что участие в акции – личное дело каждого. По его словам, никаких задач перед партийцами по явкам не ставится. В регионах в митингах будут участвовать не только члены "ЕР", но и представители "Молодой Гвардии Единой России".