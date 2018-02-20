Чем занимаются дочки Лужкова и Батуриной
Обе дочери бывшего московского градоначальника уже получили высшее образование. Они, как и их мать, Елена Батурина, живут за границей, но часто бывают в России, рассказал Юрий Лужков.
"Старшая – Елена – работает в одной из структур, связанных с гостиничным бизнесом. Младшая – Ольга – увлеклась дизайном интерьера и решила развить знания и профессиональные навыки в этой сфере", – сказал Лужков журналистам.
Батурина приезжает в Россию довольно часто – как уточнил экс-мэр, по делам и к друзьям. "Девочки приезжают не реже, в основном к друзьям и по семейным поводам – навещают бабушку", – отметил он.
Что касается бизнеса Батуриной, в него входят и гостиницы, и производство альтернативной энергии. А в последнее время, добавил бывший мэр Москвы, еще и строительство и строительные материалы, "которые она так любит и в сфере которых превосходно разбирается".
"Дела у супруги обстоят хорошо. Большую часть бизнеса она ведет на Западе, в нескольких странах Европы, в США. После того как ей с девочками пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес", – цитирует Лужкова РИА Новости.
В Ирландии рассказали о доходах богатейшей россиянки https://t.co/znqbZZ9c7l#Ирландия #Лужков #Батурина pic.twitter.com/5yia4YM2cw— ЗРД, Потаённое (@zrd_spb_ru) 18 ноября 2017 г.
Супруга экс-мэра, президент Inteco Management Елена Батурина в 2017 году осталась на вершине рейтинга самых богатых россиянок по версии Forbes. При этом ее состояние уменьшилось за год на 100 миллионов долларов – до одного миллиарда.
У Юрия Лужкова – фермерское хозяйство в Озерском районе Калининградской области. Экс-мэр занимается своим любимым делом – пчеловодством, а также выращивает грибы – вешенки.
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