В выходные в Москве закроют одну станцию метро

Станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров 24-25 февраля, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы. Поезда будут курсировать от "Раменок" до "Партизанской" Арбатско-Покровской (синей) линии подземки. Мера связана с проведением работ по присоединению строящегося участка Большой кольцевой линии.
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