Честная работница секс-индустрии раскрыла секреты бизнеса
Клиентов Редфилд обслуживает в автофургоне. На нем же она колесит по стране в поисках нуждающихся в ее услугах. В день труженица обслуживает 30 мужчин.
Фирма Кири официально зарегистрирована, так что британка считает себя честным бизнесменом. О своих доходах она регулярно отчитывается перед налоговыми органами. Как предприниматель Редфилд довольно изобретательна – она признается, что не ограничивает спектр услуг какими-либо рамками.
Биография у бизнес-леди довольно обычная для жительницы Великобритании. Редфилд хорошо училась в школе, потом выучилась на медсестру, работала на фабрике. Когда ей исполнилось 20 лет, поняла, что хочет работать в секс-индустрии.
Это потребовало определенных вложений: чтобы стать привлекательнее, Кири сделала себе силиконовую грудь. Редфилд гордится тем, что ей удалось сняться в порнофильмах, и ее изображения украшали обложки дисков с фильмами для взрослых.
“@onlinekpru: В Германии объявлен конкурс на вакансию испытателя борделей http://t.co/n6DZsAS8QE pic.twitter.com/24LcgDEXnp” #путана на #халява— Dmitriy Philippof (@DPhilippof) 27 марта 2015 г.
Переспав с десятитысячным мужчиной, Кири решила, что набралась достаточно опыта, чтобы поделиться им с другими. В конце прошлого года она написала книгу о том, как стать финансово успешной в секс-индустрии. Главная мысль бестселлера: на заработок не влияют ни внешность проститутки, ни ее возраст.
В семейной жизни у Кири Редфилд тоже все хорошо – муж относится спокойно к занятиям супруги. По словам Кири, она счастлива иметь хороший заработок и помогать животным – семейство содержит 11 кошек и двух собак.
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