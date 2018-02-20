Камеры сняли призрак в московском музее
Загадочное существо камеры видеонаблюдения зафиксировали на одной из лестниц. Работники "Стрелецких палат" называют его "музейным" – по аналогии с домовым.
Особенно невзлюбил призрак картину "Спас нерукотворный" – лампа над полотном периодически мигает. Сотрудники не раз пытались выяснить, кто устраивает все эти безобразия. Приглашали батюшку, потом экстрасенса. Специалист по паранормальным явлениям заявил, что на лестнице открывается портал в иной мир.
По словам музейщиков, в бывших палатах думного дьяка Семена Титова за 400 лет всякое могло случиться. В 20-м веке жилье здесь сдавали, кому – сегодня не выяснишь. Ясновидящая предлагала изгнать "нечистого духа" за 40 дней. Однако работники привыкли к своему "музейному" и надеются решить дело миром. Утверждают, что привидение хоть и дикое, но симпатичное, передает телеканал "360".
Мужчина показал, как балерина готовится к выступлению
Зрители отреагировали на перемену
Мать девушки обнародовала фото из Индии
Керлингист отверг все обвинения