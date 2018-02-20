Водителю-убийце на Mercedes вынесли приговор

Суд приговорил водителя-убийцу на Mercedes к двум годам колонии общего режима, передает РЕН ТВ. Также было принято решение зачесть в срок отбывания наказания время нахождения подсудимого под следствием. Родственники погибшего под колесами иномарками молодого человека с вердиктом не согласны.
Напомним, 13 декабря 2016 года на Басманной улице в Москве Mercedes буквально снес 27-летнего Юрия Карлова, который в тот момент шел по тротуару. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте. Происходящее зафиксировали камеры наружного наблюдения.
За рулем иномарки находился Александр Ломов. Он скрылся с места преступления, а затем сбежал за границу. Спустя несколько месяцев его задержали в Германии и отправили в Россию. Обвиняемый попросил рассматривать его дело в особом порядке и заявил, что раскаивается. Отец погибшего уверен, что тот просто добивается смягчения наказания.
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