Названа дата начала войны с роботами

В Великобритании появился путешественник во времени. Неизвестный мужчина утверждает, что прибыл из 3300-го года, где человеческая раса ведет войну с армией роботов.



В интернете появился ролик, в котором мужчина заявляет, что прибыл из будущего, чтобы спасти мир от апокалипсиса. Герой видео заверяет, что человечество ждет война с суперкомпьютером. По его словам, эта машина настолько могущественна, что может уничтожить всю планету разом и контролирует все вокруг, сообщает британский таблоид The Mirror.

Путешественник пояснил, что война с роботами началась 21 сентября 3300 года. Машины восстали с целью поработить человечество. На помощь людям пришли инопланетяне, но этого недостаточно. К моменту его отбытия в 2018 год население Земли составляло не более 250 человек. "Люди потеряли все технологии, телефоны, оружие. У нас были только лазерные автоматы против роботов", – рассказал мужчина.

По его словам, на планете не останется растительности и большинство животных погибнет, а на замену нефти и газу придет энергия солнечных батарей. О себе мужчина сообщил мало: ему чуть за 40, родился он 1 декабря 3258 года в Европейской империи.

Менее месяца назад СМИ писали о другом путешественнике, который заявил, что в середине XXI века на Землю придут умные инопланетяне. А в доказательство продемонстрировал снимки, якобы сделанные в 2118 году.