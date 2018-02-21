Допрос о скандальном отпуске на Мальдивах сломал Порошенко
В целом допрос Порошенко длился около часа вместо запланированных 1,5 часа. При этом большинство вопросов защиты к украинскому лидеру были отклонены: суд счел их не относящимися к делу.
Последний вопрос адвоката Януковича Виталия Сердюка касался отдыха главы государства на Мальдивах, после чего суд решил досрочно прекратить допрос президента. "Защитники умышленно ставят вопросы, не касающиеся данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос, поблагодарить вас за то, что отнеслись ответственно к повестке, которую суд направил вам на прошлой неделе", — цитирует судью телеканал "112 Украина".
Ранее в СМИ появилась информация, что Петр Порошенко потратил полмиллиона долларов на отдых с семьей на Мальдивах. При этом украинский президент зарегистрировался в пятизвездочном отеле как Mr. Petro Incognito. Невестка главы государства Юлия Порошенко официально подтвердила, что он развлекался с родными на престижном курорте.
По некоторым данным, украинский президент и его семья могли воспользоваться документами оперативного прикрытия. Их изготовила Служба безопасности Украины после того, как в адрес главы государства стали поступать угрозы.
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