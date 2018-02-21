Допрос о скандальном отпуске на Мальдивах сломал Порошенко

Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко по видеосвязи по делу о госизмене экс-главы государства Виктора Януковича. Это пришлось сделать из-за некорректных вопросов со стороны защиты в адрес действующего лидера страны.

В целом допрос Порошенко длился около часа вместо запланированных 1,5 часа. При этом большинство вопросов защиты к украинскому лидеру были отклонены: суд счел их не относящимися к делу.

Последний вопрос адвоката Януковича Виталия Сердюка касался отдыха главы государства на Мальдивах, после чего суд решил досрочно прекратить допрос президента. "Защитники умышленно ставят вопросы, не касающиеся данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос, поблагодарить вас за то, что отнеслись ответственно к повестке, которую суд направил вам на прошлой неделе", — цитирует судью телеканал "112 Украина".

Ранее в СМИ появилась информация, что Петр Порошенко потратил полмиллиона долларов на отдых с семьей на Мальдивах. При этом украинский президент зарегистрировался в пятизвездочном отеле как Mr. Petro Incognito. Невестка главы государства Юлия Порошенко официально подтвердила, что он развлекался с родными на престижном курорте.

По некоторым данным, украинский президент и его семья могли воспользоваться документами оперативного прикрытия. Их изготовила Служба безопасности Украины после того, как в адрес главы государства стали поступать угрозы.