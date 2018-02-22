Готов на все: сколько украинский политолог получает за тумаки в шоу Соловьева

Главный скандалист российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун просит большие деньги за съемки. Гонорар политолога раскрыл украинский журналист.

Специалист терпит оскорбления и унижения во время записи передач для российских телеканалов. За все это директор центра исследования общественных процессов "Эксперт" Вячеслав Ковтун просит 25 тысяч рублей. Именно так он оценивает три часа своего присутствия на съемочной площадке.

Об этом рассказал украинский публицист и видеоблогер Анатолий Шарий. "Я дурачок, петрушка, задача которого – быть униженным, оскорбленным. Я повод для шуток. Я даю возможность всем ведущим почувствовать себя умными и сильными, унижая меня. Я на все согласен за 25 тысяч рублей за три часа", – написал он, передразнив политолога.

Журналист разместил фотографию, на которой отчетливо видны расценки Ковтуна. Шарий добавил, что эксперта почему-то никогда не трогали украинские радикалы.

Напомним, что Ковтун часто становится участником драк в ток-шоу. Однажды его побили на передаче Владимира Соловьева. Политологу досталось от бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. Как писали Dni.Ru, видео потасовки появилось в Сети.