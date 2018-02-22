Депутаты продлили "дачную амнистию" до 2020 года

Олимпиада-2018 Скандал с Серебряковым Эксклюзив Расписание Олимпиады Медальный зачет

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Четверг 22 февраля
Лента новостей
19:17
На каких фильмах заработал Серебряков после переезда в Канаду
18:54
Безумные регионы: жителя Омска признали виновным в убийстве голубя
18:39
Под Москвой по дороге из школы пропал ребенок
18:30
Илон Маск запустил на орбиту спутник-наблюдатель
18:25
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:22
Перед праздником Петербург спасли от терактов
18:09
Ростовчанин две недели гадил соседям через дыру в потолке
18:00
Попавшего впросак Серебрякова поддержал молодой гений
17:39
Ревнивец насмерть забил возлюбленную после признания в изменах
17:36
Россия нанесла страшный удар по Белоруссии
17:31
В Москве дворники устроили мордобой из-за лопаты (видео)
17:29
Глюк’оZа и "Маша и Медведи" зажгут в Сочи
17:21
В уральском детском саду воспитательница покалечила девочку
17:10
Лучшие книги для мужчин
16:53
Казахстанская модель рассказала об ультиматуме Аршавина
16:50
БДСМ-игры немецкой пенсионерки свели ее в могилу
16:32
Как живет дочь первого вице-премьера Шувалова
16:30
Шесть правил правил идеального макияжа
16:21
Украина предъявила России новые обвинения по Крыму
16:21
Бывшая жена Радулова: Мы принесли друг другу очень много боли
16:15
Развенчаны популярные мифы о диетах
15:46
Ирина Винер побила гимнастку за 200 граммов
15:17
Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым
15:04
Депутаты призвали ОБСЕ осудить украинский национализм
14:59
Российские ученые победили диабет
14:58
Лучшие диеты моделей
14:47
"Проиграл в рулетку": Радулов вышел из казино без зубов
14:45
Почему Яна Троянова боится заниматься сексом
14:39
В Москве расстреляли известного бизнесмена
14:34
В Сеть утекли фото обнаженной Бузовой
14:33
Модель застрелила мужа и двоих детей
14:10
Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова
13:57
Саакашвили записали в агенты Путина на Майдане
13:54
Интимные записки Питта разрушили брак Энистон
13:45
Доярка Савченко удивила клоунским нарядом
13:45
В Москве водитель иномарки насмерть сбил пешехода (видео)
13:37
Располневший Андрей Малахов: Понимаешь, что опасность рядом
13:27
Певцов резко ответил на хамские выпады предателя Серебрякова
13:20
Россиянам продают хлеб из корма для свиней
13:14
Крушельницкий с женой сбежали из Кореи после скандала
12:54
Загитова и Медведева поборются за золотые iPhone X
12:52
64-летняя Веденеева выглядит как подросток
12:47
Украинских артистов с позором выгнали из Берлина
12:39
Как делать выгодные покупки в интернете
12:30
Вдова Марьянова изменила внешность и рассказала о лжи
12:19
Буйнов влез в гей-разборки Панина и Галкина
12:14
Загитовой и Медведевой дали странные прозвища на Олимпиаде
12:00
Названы самые опасные виды спорта
11:47
Киев нашел союзника в борьбе с Москвой
11:39
Дмитрий Шепелев вывел в свет новую маму Платона
11:36
Зарвавшаяся Ротару сорит миллионами на Мальдивах
11:16
В Архангельске школьник умер от отравления
11:10
Мужчина получил срок за убийство голубя
11:04
Тимати готовит трехлетнюю дочь к прыжку с парашютом
11:01
Россия нашла плюс в наказании Крушельницкого
10:52
Крушельницкого и Брызгалову лишили бронзы Олимпиады
10:50
Брегвадзе: Гордость не позволяет Кикабидзе работать в России
10:42
Беременная мама все видела: малышу раздробило ногу на эскалаторе
10:41
Шепелев отказался влезать в грязную драку сестер Зайцевых
10:32
Плющенко раскрыл секрет злюки Загитовой
10:20
В Башкирии машину разорвало на части при столкновении
10:03
Муж зверски расправился с моделью Playboy на глазах у ребенка
09:48
После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию
09:32
Сафронов сравнил бессовестного Серебрякова с примитивной Шурыгиной
09:22
Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт
08:46
Близкие оставили Максима Галкина
08:35
Почему ненавидящий Россию Серебряков продолжает зарабатывать на Родине
08:20
Общественность просит защитить Камерный музыкальный театр
08:17
Раскисший Крушельницкий отказался бороться за жену
07:52
В Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой
22:03
Провалившаяся российская бобслеистка расплакалась на Олимпиаде
21:56
У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта
21:24
За кого болеть на Олимпиаде 22 февраля
21:23
Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян
21:04
У больной раком звезды "Дома-2" случился срыв
20:52
Депутаты строго спросят с правительства
20:50
Полина Гагарина оказалась на краю гибели
20:44
Назовите Вашу любимую телеведущую
20:42
Банк "Возрождение" поможет семьям с детьми льготной ипотекой
20:32
Интерпол отказался искать предателя Родченкова
20:25
Костюшкин сделал заявление после гей-скандала
20:10
В движении поездов МЦК случился сбой
19:59
Школьник прикрыл "Дом-2"
19:49
Безумные регионы: охота на крыс в Ставрополье окончилась гибелью человека
19:48
Как Меланья Трамп дерзит мужу-изменщику
19:18
Затравленный Крушельницкий признался
19:09
Серебряков получил мощную оплеуху за гадости о родине
18:58
Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
18:32
Как "заказать" вещий сон
18:29
В Кургане врачи отказались лечить умирающую женщину
18:17
АСВ признало незаконность своих действий
18:11
В России решили создать Силиконовую долину
18:08
В Москве открылся ресторан авторской японской кухни
18:03
Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына
17:44
На Урале избили помощника депутата
17:35
Госдума вводит умный контроль для бизнеса
17:13
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
17:04
Сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала ягодицы
16:57
Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"
16:56
Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
Известный телеведущий затеял драку в прямом эфире
Серебряков получил мощную оплеуху за гадости о родине
Общество

Депутаты продлили "дачную амнистию" до 2020 года

Фото: wikipedia.org
Законопроект о продлении "дачной амнистии" прошел третье, окончательное чтение в стенах Госдумы. Нормативно-правовой акт дает гражданам возможность воспользоваться упрощенным порядком регистрации объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) еще в течение двух лет.

Продолжение: Депутаты призвали ОБСЕ осудить украинский национализм
прочитано 1461 раз

Срок окончания действия "дачной амнистии" в отношении объектов ИЖС переносится на два года – с 1 марта 2018-го на 1 марта 2020-го. Принятый депутатами документ вносит поправки в законодательные акты "О государственной регистрации недвижимости", "О кадастровой деятельности", а также "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ".

ПО ТЕМЕ

Госдума продлевает "дачную амнистию" на два года

Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Дачная амнистия" в России начала действовать в 2006 году. За прошедшие 12 лет граждане зарегистрировали в упрощенном порядке более 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства. "Но с 1 марта 2018 года оформление прав на объекты ИЖС будет происходить в общем порядке, что осложнит правообладателям процесс оформления прав", – отметил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий подчеркнул, что до сих пор упрощенным порядком регистрации прав на объекты ИЖС не воспользовались более миллиона россиян. Благодаря продлению "дачной амнистии" они избавятся от необходимости получения разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию.

"Это послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов ИЖС и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора", – уверен депутат.

Помимо прочего, принятый законопроект продлевает возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (ставки, тарифы, расценки) регионами. По словам Крашенинникова, это позволит предотвратить необоснованное завышение стоимости.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, законопроект о продлении "дачной амнистии" был принят парламентариями в двух чтениях 21 февраля. В ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту провести совместно с правительством анализ всех законов актов со сроком реализации или переходным периодом. Это нужно, чтобы при необходимости продления нормативно-правовых актов проводить такую работу заранее, пояснил законодатель.

Автор: Иван Поляков22 февраля 2018, 11:57

комментарии

Политика

Доярка Савченко удивила клоунским нарядом
Киев нашел союзника в борьбе с Москвой
Депутаты строго спросят с правительства
Как Меланья Трамп дерзит мужу-изменщику

Шоу-бизнес

Казахстанская модель рассказала об ультиматуме Аршавина
Бывшая жена Радулова: Мы принесли друг другу очень много боли
Почему Яна Троянова боится заниматься сексом
В Сеть утекли фото обнаженной Бузовой

Проишествия

Модель застрелила мужа и двоих детей
Мужчина получил срок за убийство голубя
Беременная мама все видела: малышу раздробило ногу на эскалаторе
Муж зверски расправился с моделью Playboy на глазах у ребенка

Lifestyle

Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым
Певцов резко ответил на хамские выпады предателя Серебрякова
Лучшие книги для мужчин
Украинских артистов с позором выгнали из Берлина
Спорт

Раскисший Крушельницкий отказался бороться за жену

Спортсмен лишил награды не только себя, но и возлюбленную
Шоу-бизнес

После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию

Телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Казахстанская модель рассказала об ультиматуме Аршавина

Девушка уверена, что футбольных фанатов настраивают против нее
Культура

Попавшего впросак Серебрякова поддержал молодой гений

Режиссер одного из самых важных фильмов страны высказался о скандале

Гороскоп

У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта
Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
Жизнь Евгения Осина висит на волоске
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля

Фоторепортажи

64-летняя Веденеева выглядит как подросток
Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса

Спорт

Ирина Винер побила гимнастку за 200 граммов
Чешские хоккеисты устроили истерику перед полуфиналом с Россией
"Проиграл в рулетку": Радулов вышел из казино без зубов
Крушельницкий с женой сбежали из Кореи после скандала

Регионы

Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт
Безумные регионы: охота на крыс в Ставрополье окончилась гибелью человека
"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru