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Салтыкову отправили на пожизненное

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Liskin
Мучительницу крестьян Дарью Салтыкову отправили в монастырскую тюрьму, где она провела 33 года. Страдания в подземной келье без света и свежего воздуха вряд ли можно сравнить с  тем, что творила эта дворянка со своими крепостными. Зверства Салтычихи по заслугам оценила сама императрица Екатерина II.
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Отношение помещиков к крепостным крестьянам на Руси было, мягко говоря, недоброжелательным. Это, конечно, были уже не холопы или челядь, как при Иване Грозном, но и не свободные от своего хозяина люди. Их могли прилюдно отхлестать розгами или заковать в кандалы, обменять на породистых собак, проиграть в карты  или отправить на каторгу в Сибирь. Но творить самосуд, лишая своих крестьян жизни, помещики все же не имели права.

Была в российской истории страшная женщина, помещица Дарья Салтыкова. Салтычиха – так за глаза называли ее крестьяне. Более ста человек замучила она и отправила на тот свет. Родилась Дарья Николаевна в 1730 году в семье столбового дворянина. Ее дед был крупным деятелем времен царевны Софьи и Петра I.

Кадр youtube.com

Как это часто бывало в те времена, рано вышла замуж: за ротмистра лейб-гвардии Конного полка. В молодой семье родились два сына, а когда Дарье исполнилось 26 лет, супруг приказал долго жить и Салтыкова стала единоличной владелицей шести сотен крестьян в подмосковных усадьбах, расположенных на территории нынешних поселка Мосрентген и столичного района Теплый Стан. Городской дом Салтычихи в Москве находился на углу Большой Лубянки и Кузнецкого Моста. Были у барыни и отдаленные поместья в Вологодской и Костромской губерниях.

Дарья Салтыкова была весьма набожной дворянкой и при жизни мужа за ней не замечалось особой склонности к рукоприкладству. Вероятно, овдовев, она  тронулась рассудком и сначала начала избивать поленом домашнюю  прислугу. Претензии были банальные – плохо вымытые полы и пятна на постиранном белье.

Кадр youtube.com

Постепенно тяжесть наносимых побоев прислуге становилась все больше, а раны – серьезнее. Салтычиха начала изощряться в придумывании все новых способов издевательств. Она обливала жертв кипятком, опаливала волосы на голове, таскала молодых девушек за уши раскаленными щипцами, била их головой о стену в течение нескольких часов. Жертв морила голодом и привязывала голыми на морозе. Крестьяне начали умирать от жутких истязаний…

Под горячую руку помещицы однажды чуть не попал известный дворянин. Землемер Николай Тютчев – дед поэта Федора Тютчева – длительное время был нее любовником, но потом решил жениться на другой. За что и поплатился: Салтычиха сожгла дом молодой невесты, а потом приказала своим людям убить ее и Николая. Но замысел Сатычихи не воплотился в жизнь – крестьяне предупредили пару и та сбежала в соседнюю губернию.

Кадр из сериала "Кровавая барыня"

На свирепую помещицу посыпались жалобы, но Салтычиха принадлежала к известному дворянскому роду, представители которого к тому же были генерал-губернаторами Москвы. Все дела о жестокостях оказывались решенными в ее пользу. Мало того, зачастую происходило все наоборот – жалобщики возвращались в усадьбу, где их били кнутами и ссылали в Сибирь.

Лишь двум крестьянам, Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину, жен которых зверски убила Салтычиха, улыбнулась удача. В 1762 году им удалось передать жалобу только что вступившей на престол Екатерине II, которая решила использовать дело садистки  в качестве показательного процесса. Он ознаменовал новую эпоху законности и продемонстрировал всему московскому дворянству готовность власти бороться со злоупотреблениями на местах.

Ф. Рокотов, "Портрет Екатерины II". Общественное достояние

Государыню не смутил ни дворянский титул обвиняемой, ни ее многочисленные покровители, и уже через несколько дней после прочтения жалобы было возбуждено уголовное дело против Салтыковой Дарьи Николаевны, которую обвиняли в многочисленных убийствах и жестоком обращении со своими крепостными.

Следствие по делу Салтычихи продолжалось шесть лет. Выяснилось, что она замучила и убила, по крайней мере, 38 человек. Остальные случаи пропажи без вести более сотни крестьян не удалось записать на счет помещицы. Но и этого хватило для того, чтобы императрица лично подписала приговор Дарье Салтыковой. Сенат, который должен был по закону вынести приговор, отказался это делать.

В сентябре 1768 года Екатерина II несколько раз переписывала приговор. Сохранилось четыре собственноручных наброска документа. В окончательном варианте Салтычиха была лишена дворянского звания и приговорена к пожизненному заключению в подземной тюрьме без света и человеческого общения. Только когда заключенной приносили еду, в эти минуты дозволялся  свет – огарок свечи ставили рядом с миской на время трапезы.

До заключения в подземную келью Салтычиха час простояла на эшафоте на Красной площади, прикованная к столбу с надписью над головой "мучительница и душегубица". И даже после этого унижения Дарья Салтыкова отказалась признать свою вину в жутких преступлениях

33 года провела дворянка Салтыкова в московском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, куда под гиканье толпы доставили осужденную после наказания на Красной площади. Жесткий режим содержания ослабили через 11 лет – Салтычиху перевели в каменную пристройку к храму с окном.

Автор: Александр Пельт22 февраля 2018, 20:00

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