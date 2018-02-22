Россиянам дали почувствовать себя чиновниками в новой игре

Телеканал "360" запустил новую игру, в основу которой легли записи популярного в Telegram сообщества "Незыгарь". Журналисты разрешили добавлять в истории, опубликованные порталом, произвольные имена.

Теперь можно заменить политиков и чиновников другими людьми, что сделает чтение записей еще веселее. Всего доступно 20 игровых ситуаций. При этом неизвестно, какую роль получит каждый из участников игры.