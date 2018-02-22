Солдатам в армии обеспечили царский стол

Россия отмечает 23 февраля один из своих главных праздников – День защитника Отечества. В нашей истории много славных побед, которые ковались не только гением полководцев, но и отвагой, мужеством и героизмом простых солдат. Одним из главных факторов боеспособности армии во все времена было качество питания военнослужащих. И глядя на сегодняшний солдатский стол в российских вооруженных силах можно с уверенностью сказать – Родина будет спать спокойно.



Невкусная перловка, надоевший бигус, редкое мясо – именно так еще 10 лет назад выглядело праздничное солдатское меню на 23 февраля. В лучшем случае военнослужащие получали конфеты, пряники или печенье. Разнообразием меню не блистало, да и порции, прямо скажем, были "на зубок".

Начавшаяся военная реформа кардинально изменила ситуацию с солдатским питанием в лучшую сторону. С переходом на аутсорсинг и появлению в воинских столовых гражданских поваров День защитника Отечества стал по-настоящему праздничной датой. Качество питания значительно улучшилось, а меню стало гораздо более разнообразным.

Теперь служить в армии не только лучше, но и сытнее. Организм солдата подвергается во время службы большим нагрузкам, поэтому необходимо обеспечивать питание таким образом, чтобы военнослужащий мог получать все необходимое для скорейшего восстановления сил и энергии.

Перловка уже в прошлом, вместо нее рис и гречка. Но самое главное – мясо. Его стало больше, равно как и рыбы и молочной продукции. Солдатское меню современной российской армии разнообразили даже колбасными изделиями и овощными консервами: кукуруза, зеленый горошек, фасоль. До реформы военнослужащие могли лишь мечтать о таком изобилии.





Изменения не ограничиваются одним лишь продуктовым набором – в армии кардинально поменялась вся система питания. Солдатские столовые идут в ногу со временем: в них появился удобный шведский стол с богатым салат-баром.

Главное отличие от старой системы в том, что военнослужащие сами могут выбирать блюда, которые им хочется.

Недоедание, а также сморщенные лица от невкусной еды – все это осталось в прошлом.

Теперь на выбор 2-3 вида супа, столько же вторых блюд, а овощное ассорти и вовсе включает себя чуть ли не весь рыночный ассортимент. Свои гастрономические потребности в новой солдатской столовой мог бы, вероятно, удовлетворить даже самый искушенный гурман.

Особенно заметны результаты реформы в праздничные дни. В тех частях, где питание находится на аутсорсинге гражданских организаций, стол на 23 февраля по-настоящему торжественный. В День защитника Отечества в таких воинских соединениях пройдут праздничные обеды.

Главная "фишка" – помимо уже привычного богатого набора блюд в солдатское меню 23 февраля войдут 2-3 блюда той местности, где располагается воинская часть.

К примеру, в прошлом году для военнослужащих, дислоцированных в Средней Азии, повара приготовили плов, сочную поджарку "кабоби деги" и ширшулу.

Согласитесь, просто пальчики оближешь!



Для поднятия настроения личный состав угощали апельсинами и мандаринами, яблоками и грушами, бананами и киви, а также шоколадом и конфетами. Вкусные поощрения включены в праздничное солдатское меню и в этом году. В общем, на 23 февраля стол у военнослужащих будет воистину царским.

При этом стоит отметить, что подобные нерядовые обеды стали не единственными в году. Специальное меню для солдат составляется во время всех национальных праздников, в также организованных по инициативе воинской части мероприятий.

В целом, перевод системы армейского питания на гражданский аутсорсинг стал одним из самых успешных направлений комплексной реформы вооруженных сил. Теперь повара обеспечивают солдат действительно качественным и сбалансированным питанием, а наряды по кухне больше не отвлекают защитников Родины от боевой подготовки. А если солдат накормлен, то и Отечество в безопасности.

