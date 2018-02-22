Выжившего туриста из группы Дятлова нашли в Израиле

В Россию из Израиля приехал автор заметки, в которой история гибели группы Дятлова на склоне горы Холатчахль описывалась от лица чудом спасшегося туриста. Впрочем, его визит не принес ясности в произошедшую 59 лет назад историю.

История гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова на горе Холатчахль 2 февраля 1959 года обросла огромным количеством домыслов, невероятный версий и слухов. Удивительно, но по прошествии стольких лет их число только множится, а связь с общепринятыми понятиями о реальном остается все дальше.

Так, в 2003 году в одном из израильских изданий появилась статья от лица Семена Золотарева, одного из участников группы, признанного погибшим, передает "Утро". Впрочем, с фактом его гибели были согласны не все. Так, рассказывают, что родственники не смогли точно опознать его тело. Дескать, он стал совсем на себя не похож, да и на теле появились новые татуировки.

Публикация от Леонид Моисеев (@speritum_official) Сен 8, 2017 в 1:12 PDT

В израильской газете "Семен Золотарев" рассказал, что ему удалось сбежать из палатки, когда на группу напали. Он скрылся в лесу, а от голодной смерти туриста спала кстати прихваченная шоколадка. Чтобы узнать подробности чудесного спасения многие энтузиасты пытались отыскать мужчину. Наконец в 2018 году автор заметки приехал в Россию.

Публикация от Aiza �� (@aizamrr) Сен 26, 2017 в 10:58 PDT

В съемках программы "На самом деле" на Первом канале принял участие Павел Амнуэль. Он признался, что действительно написал эту статью, однако был совершенно не готов к столь бурной реакции на свой опус. "Я брал реальные события на перевале и придумывал фантастические варианты, какие могли бы быть. Есть такой жанр "фантастический очерк", – объяснил он.

Таким образом, узнать, что же прошло в ту роковую ночь на горе Холатчахль, от чудом выжившего участника группы оказалось невозможно. Эта история не стала яснее и искателям истины остается только строить все новые предположения.