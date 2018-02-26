У верующих отобрали самое дорогое

В Иерусалиме храм Гроба Господня закрыт в знак протеста против планов городских властей взимать со святыни имущественный налог. Церковь обязали платить его в 2003 году, но она этого не делала.



Храм Воскресения Христова был закрыт для посещения в воскресенье. По мнению духовенства, власти должны руководствоваться тем, что исторически церкви не облагались налогами. "Это правило существовало еще до образования Государства Израиль и было письменно зафиксировано при британском мандате", – цитирует клириков ТАСС.

До 2003 года церковь была свободна от платежей. Однако после ужесточения налоговой политики ряд христианских объектов обязали платить муниципальный налог в размере 6% от полной ставки, в следующем году – 15%, еще через год – 24%, с 2006-го – 33%. Церковные власти проигнорировали изменения в законодательстве.

Правительство отметило, что налог взимается только с объектов, которые не несут религиозной ценности, а именно с гостиниц (кроме бесплатных домов для паломников), ресторанов, торговых точек и других коммерческих объектов. Администрация муниципалитета настоятельно рекомендовала погасить задолженность.

Иерусалимский храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня, является одной из главных святынь христиан. Согласно Священному Писанию, на его месте был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Ежегодно накануне Пасхи в храме сходит Благодатный огонь, которой разносится по всему христианскому миру.



