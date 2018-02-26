Российская авиация отомстила террористам за ЧВК Вагнера

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям боевиков в Восточной Гуте – пригороде столицы Сирии Дамаска. В атаке участвовал новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

По некоторым сведениям, вместе с террористами на позициях находились десятки военных инструкторов из США. Сирийские СМИ полагают, что атака российской авиации стала ответом на недавние удары сил так называемой международной коалиции во главе с американцами в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Жертвами атаки стали 14 российских добровольцев из ЧВК Вагнера.

Между тем в СМИ появилось множество фейковых новостей, содержащих лживую информацию об инциденте. Помимо прочего, сообщалось о якобы сотнях погибших россиянах. Кто-то даже выложил "списки жертв".

Все подобные сообщения не выдерживают никакой критики, неоднократно отмечали эксперты. Прежде всего, в перечне присутствуют должности, которые не используются в России, например, "командир секции".

Также примечательно слишком большое количество типичных русских фамилий и даже старообрядческих имен, тогда как в Сирии сражаются наши добровольцы многих национальностей. Более того, СМИ, в погоне за дешевой сенсацией, отнесли к числу жертв людей, чья смерть никаких не связана с конфликтом в арабской республике.

Особенно на ниве изготовления низкопробных фейков отличились на Украине. В некоторых материалах об инциденте под Дейр-эз-Зором были размещены фотографии разгрома батальона "Айдар" летом 2014 года в Донбассе. Но подделку быстро разоблачили, ведь для того, чтобы отличить донбасские степи от ближневосточной пустыни больших знаний не нужно.

"На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев", - развеял многочисленные мифы руководитель "Лиги ветеранов военных конфликтов" Андрей Трошев.

Публикация от Operator 13 (@soldat.pro) Янв 30, 2018 в 12:37 PST

Напомним, российские добровольцы из группы Вагнера принимают участие в конфликте в Сирии на стороне правительственных войск. Они внесли значительный вклад в разгром вооруженных бандитских формирований и освобождение значительной территории арабской республики от группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.).